С начала года средства автофиксации выявили свыше 51 тысячи нарушений ПДД на дорогах Приморья
С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 51 тысяча 641 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 271 млн 30 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 49 тыс. 770 постановлений о наложении штрафа на сумму 24 млн 586 тыс. 750 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 1 тыс. 809 дел на сумму 2 млн 445 тыс. 000 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств ( остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 62 дела на сумму 71 тыс. 250 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено и направлено в суды 348 административных материалов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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