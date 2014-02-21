Группа "черных лесорубов" из Приморья пойдет под суд
Прокуратурой Черниговского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора по Приморскому краю Елену Телегину, летом прошлого года фигуранты вступили в преступный сговор на незаконную рубку лесных насаждений с целью получения денежных средств от реализации заготовленной древесины.
В соответствии с распределенными ролями один из них подыскивал места рубок на территории Сибирцевского участкового лесничества Спасского лесничества в Черниговском районе, обеспечивал соучастников бензопилой, грузовым автомобилем, ГСМ, запасными частями, а также средствами связи – рациями, подыскивал места сбыта незаконно заготовленного леса.
Остальные члены преступной группы осуществляли валку деревьев, их распиловку, погрузку и транспортировку. В результате незаконных действий фигуранты спилили несколько десятков деревьев породы дуб, причинив лесному фонду экологический ущерб в размере порядка 700 тыс. рублей. В рамках расследования дела ущерб был частично возмещен. На имущество обвиняемых наложен арест в обеспечительных целях.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Черниговский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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