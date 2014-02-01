Анонс на 2 февраля
2 февраля в Думе города Владивостока (ул. Суханова, 3) в 11.00 совет сторонников партии «Единая Россия» обсудит безопасность детей в и подростков в сети Интернет на заседании Круглого стола.
2 февраля во Владивостоке в 11.00 в бухте Новик пройдет практическое занятие Международной зимней школы Ice Mechanics.
2—4 февраля в г. Лесозаводске в СК «Чемпион» (ул. Спортивная, 5) состоится Чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком. Также в рамках данных соревнований состоится мастер-класс по кикбоксингу под руководством Александра Захарова и его тренера Подоплелова Андрея Вячеславовича.
2 февраля — День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.
2 февраля — День сурка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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