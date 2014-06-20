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Жительница Приморья изощренным способом мстила своей сопернице

Жительница Приморья изощренным способом мстила своей сопернице

Фото: Novostivolgograda.ru

В Хасанском районе мировой суд вынес приговор местной жительнице. Ее обвинили в клевете.

Как сообщает «Вести: Приморье» женщина оклеветала потерпевшую из ревности к своему бывшему сожителю.

Так, фигурантка от имени жительницы Хасанского района зарегистрировала открытые аккаунты в популярной социальной сети, где разместила фотографию потерпевшей. В каждой учетной записи она оставляла заведомо ложные сведения об оказании хозяйкой страницы интимных услуг за плату и от ее имени вела переписку с мужчинами, оставляя при этом для связи абонентский номер потерпевшей.

Кроме этого, злоумышленница от имени выдуманных лиц направила жалобы по месту работы потерпевшей, в которых также оклеветала ее.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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