Крупную партию наркотиков изъяли полицейские во Владивостоке

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задержали двоих жителей Владивостока 1976 и 1978 годов рождения, подозреваемых в сбыте самого концентрированного наркотика каннабисного ряда – гашишного масла. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Несколько месяцев полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы собрать доказательства противоправной деятельности наркоторговцев.

В результате в отношении одного из фигурантов полицейские задокументировали факт сбыта гашишного масла. Во время проведения обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты миска со следовыми количествами наркотика и полимерная пленка, используемая для его упаковки. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

При проведении обследования квартиры, в которой проживал второй подозреваемый и принадлежащего ему автомобиля, наркополицейские обнаружили и изъяли 34 медицинских шприца с гашишным маслом, четыре стеклянные банки разного объема с наркотиками, а также другие вещества и предметы для расфасовки и последующего сбыта масла каннабиса.

Общий вес изъятых наркотических веществ составил 1 кг 157 гр, что квалифицируется как особо крупный размер.

По факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Ведется следствие. Фигуранты заключены под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]