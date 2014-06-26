Крупную партию наркотиков изъяли полицейские во Владивостоке
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задержали двоих жителей Владивостока 1976 и 1978 годов рождения, подозреваемых в сбыте самого концентрированного наркотика каннабисного ряда – гашишного масла. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Несколько месяцев полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы собрать доказательства противоправной деятельности наркоторговцев.
В результате в отношении одного из фигурантов полицейские задокументировали факт сбыта гашишного масла. Во время проведения обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты миска со следовыми количествами наркотика и полимерная пленка, используемая для его упаковки. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.
При проведении обследования квартиры, в которой проживал второй подозреваемый и принадлежащего ему автомобиля, наркополицейские обнаружили и изъяли 34 медицинских шприца с гашишным маслом, четыре стеклянные банки разного объема с наркотиками, а также другие вещества и предметы для расфасовки и последующего сбыта масла каннабиса.
Общий вес изъятых наркотических веществ составил 1 кг 157 гр, что квалифицируется как особо крупный размер.
По факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Ведется следствие. Фигуранты заключены под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.12.2016 Полицейские изъяли у жителя Приморья крупную партию наркотиков
-
25.10.2016 Полицейские в Уссурийске задержали подозреваемого в хранении гашишного масла в крупном размере
-
21.10.2016 В Приморье полицейские перекрыли канал сбыта гашишного масла из Амурской области
-
27.03.2015 Во Владивостоке задержали двух жителей Бурятии, подозреваемых в сбыте гашишного масла
-
06.08.2014 Во Владивостоке ликвидирована передвижная точка по распространению наркотиков
-
26.06.2014 В Приморье за полгода раскрыто 1236 наркопреступлений
Добавить комментарий