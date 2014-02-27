Муниципалитеты Приморья задолжали по кредитам 400 млн рублей

В администрации края прошел семинар-совещание с главами городов и районов Приморья.

Для ряда муниципалитетов основной проблемой остается кредиторская задолженность. Сейчас просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований составляет 400 миллионов рублей. Наибольший прирост задолженности сложился в Лесозаводске, Партизанске, Кировском, Шкотовском, Хасанском, Яковлевском районах – всего 17 муниципалитетов на конец прошлого года имели такую задолженность. Эти муниципалитеты должны представить «дорожные карты» по погашению просроченной задолженности. Муниципальные образования, не имеющие графика погашения долгов, не смогут участвовать в государственных программах, об этом заявила вице-губернатор региона Татьяна Казанцева.

Вместе с тем в прошлом году доходы консолидированного бюджета региона, по сравнению с 2016 годом, выросли на 4,5%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На 100 миллиардов выполнены налоговые и неналоговые доходы, рост доходов консолидированного бюджета региона составил почти 107%, поступления в бюджет, по сравнению с 2016 годом, выросли на 4,5%.

По словам Татьяны Казанцевой, бюджеты муниципалитетов по налоговым доходам исполнены почти на 110%, по сравнению с прошлым годом рост составил 1,3%.

«Рост налоговых и неналоговых доходов является одним из условий соглашения с Минфином, заключаемого уже второй год для получения дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности», – подчеркнула заместитель главы региона, добавив, что соглашение на 2018 уже заключено.

Как отметила Татьяна Казанцева, в текущем году рост налоговых и неналоговых доходов должен составить в крае не менее 5%, и такое увеличение является задачей каждого муниципалитета.

Говоря о дебиторской задолженности, Татьяна Казанцева отметила, что на 1,3 миллиарда рублей дебиторская задолженность муниципалитетов в прошлом году была снижена.

Заместитель главы региона обратила внимание руководителей муниципалитетов на те финансовые резервы, где необходимо навести финансовую дисциплину.

«Это налоговые льготы, задолженность по аренде земли, аренда имущества, недоимка, кредиторская задолженность – вот деньги городов и районов, и вы сами можете разобраться с ними на месте, получив их», – подчеркнула Татьяна Казанцева.

Задача увеличения доходной части бюджета – задача каждого муниципалитета, и край будет отслеживать выполнение и принимать соответствующие меры.

И.о.директор краевого департамента финансов Наталья Снитко рассказала, что в соответствии с соглашением между Администрацией Приморья и Минфином, до 1 августа в городах и районах должна быть проведена оценка эффективности предоставления пониженных налоговых ставок.

Также Наталья Снитко отметила, что также ужесточается порядок предоставления кредитов муниципалитетам. Так, теперь муниципалитет-должник может привлечь новый коммерческий кредит не более, чем по ключевой ставке плюс один процент.

«Главный итог всех этих нововведений – рост доходного потенциала и оптимизация бюджетных расходов, которые позволят нам к 2020 году перейти на бездотационное исполнение бюджета», – прокомментировала директор департамента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]