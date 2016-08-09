«Детские Вести» объявляют новый набор участников!

«Детские Вести» в эфире!

ГТРК «Владивосток» объявляет новый набор участников популярного проекта.

Если тебе от 10 до 17 и ты хочешь попасть в эфир главного телевидения Приморья, то тебе к нам!

Мы научим тебя держаться в кадре, покажем навыки монтажа, ты узнаешь секреты подготовки сюжетов и сможешь сам озвучить репортаж! Но самое главное: за время творческой работы ты найдешь новых друзей и поучаствуешь в создании реальной новостной программы!

По всем вопросам звони: 8-914-667-49-41.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]