«Детские Вести» объявляют новый набор участников!
«Детские Вести» в эфире!
ГТРК «Владивосток» объявляет новый набор участников популярного проекта.
Если тебе от 10 до 17 и ты хочешь попасть в эфир главного телевидения Приморья, то тебе к нам!
Мы научим тебя держаться в кадре, покажем навыки монтажа, ты узнаешь секреты подготовки сюжетов и сможешь сам озвучить репортаж! Но самое главное: за время творческой работы ты найдешь новых друзей и поучаствуешь в создании реальной новостной программы!
По всем вопросам звони: 8-914-667-49-41.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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