Лунноезатмение стало самым популярным хэштегом в соцсетях приморцев

Соцсети Приморья продолжают наполняться снимками «кровавой» луны. Затмения спутника Земли случаются довольно часто, но в Приморье давненько тень не закрывала весь диск луны, да и увидеть красивое астрономическое явление удаётся одновременно не всем жителям планеты. На этот раз все совпало: и суперлуние, и полнолуние, и, наконец, затмение. И все это смогли наблюдать жители Дальнего Востока, передает Instagram-канал.

По расчетамастрологов, в этом году приморцам повезет дважды. Следующее лунное замение ожидается уже летом 2018 года.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Янв 31, 2018 at 6:40 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]