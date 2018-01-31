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#Лунноезатмение стало самым популярным хэштегом в соцсетях приморцев

#Лунноезатмение стало самым популярным хэштегом в соцсетях приморцев

Фото: @but_e_r

Соцсети Приморья продолжают наполняться снимками «кровавой» луны. Затмения спутника Земли случаются довольно часто, но в Приморье давненько тень не закрывала весь диск луны, да и увидеть красивое астрономическое явление удаётся одновременно не всем жителям планеты. На этот раз все совпало: и суперлуние, и полнолуние, и, наконец, затмение. И все это смогли наблюдать жители Дальнего Востока, передает Instagram-канал. 

По расчетамастрологов, в этом году приморцам повезет дважды. Следующее лунное замение ожидается уже летом 2018 года. 

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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