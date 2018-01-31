#Лунноезатмение стало самым популярным хэштегом в соцсетях приморцев
Соцсети Приморья продолжают наполняться снимками «кровавой» луны. Затмения спутника Земли случаются довольно часто, но в Приморье давненько тень не закрывала весь диск луны, да и увидеть красивое астрономическое явление удаётся одновременно не всем жителям планеты. На этот раз все совпало: и суперлуние, и полнолуние, и, наконец, затмение. И все это смогли наблюдать жители Дальнего Востока, передает Instagram-канал.
По расчетамастрологов, в этом году приморцам повезет дважды. Следующее лунное замение ожидается уже летом 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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