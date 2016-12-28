Новые населенные пункты могут появиться на дальневосточных гектарах в Приморье

Новые населенные пункты могут появиться в Приморье в местах, где получатели дальневосточного гектара планируют жилищное строительство. Об этом сообщил руководитель департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский в ходе пресс-конференции в четверг, 1 февраля.

Исполнился ровно год, как абсолютно любой россиянин, независимо от места жительства, может получить участок земли в безвозмездное пользование. Первое место по количеству заявок на право получения дальневосточного гектара среди регионов-соседей занимает Приморье.

«За все время реализации закона от жителей разных регионов России поступило более 109 тысяч заявок на право получения гектара на Дальнем Востоке. Более 43,5 тысяч заявок – на участки в Приморском крае. На втором месте по популярности – земля в Якутии, здесь бесплатный участок пожелали осваивать около 20 тысяч россиян. Третье место занимает Хабаровск – порядка 16 тысяч заявок», – рассказал он.

Приморский край является лидером и по количеству выданных участков: зарегистрировано более 8 тысяч договоров на право пользования землей. Немного отстает по этому показателю Хабаровск – около 7,3 тысячи договоров.

Александр Подольский добавил, что самый популярный вид деятельности, который заявители хотят развивать на своем гектаре, – сельское хозяйство. На втором месте – индивидуальное жилищное строительство. Руководитель департамента призвал приморцев, получивших земельный надел, не затягивать с выбором вида его использования.

«В зависимости от того, каким образом будут использоваться земельные участки, уполномоченные органы Приморского края планируют дальнейшее развитие территорий. В том числе – создание новых населенных пунктов. Если мы видим, что скопления земельных участков используются в сфере жилищного строительства, можем их включать в программу планирования социальной инфраструктуры, подведения коммуникаций, электричества. Этот процесс требует определенного времени», – подчеркнул руководитель ведомства.

Креативных идей обладателям дальневосточного гектара в Приморье тоже не занимать. Так, например, в поселке Кавалерово уже работает уникальная мини-ферма, на которой конь Шайтан и его «коллеги» помогают получить реабилитацию особым детям. Хозяин Шайтана Владимир Прасов планирует за счет полученного участка земли расширить территорию фермы и построить ипподром, чтобы принимать еще больше маленьких пациентов.

Еще один получатель земельного участка Владимир Макаров сейчас живет и работает в северной столице России – Санкт-Петербурге, а в ближайшем будущем планирует перебраться в Приморье.Его гектар располагается в Ханкайском районе, освоением земли в сельскохозяйственном направлении Владимир вплотную займется через год.

Отметим, по мнению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, первые итоги реализации закона о дальневосточном гектаре показали, что жители всей страны готовы осваивать землю в Приморском крае, создавать и продвигать свое дело, растить детей.

«Это не удивительно: у нас великолепная природа, море, богатая ресурсная база, возможности для бизнеса, инновационных проектов и просто для жизни. Мы предлагаем порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 миллиона рублей», – подчеркнул глава региона.

Напомним, для каждого вида деятельности на полученном гектаре в Приморье действуют специальные меры поддержки. Подробную информацию о льготах и условиях получения одного гектара можно узнать на сайтах профильных департаментов, федеральной информационной системы надальнийвосток.рф и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]