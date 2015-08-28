В Приморье набирает обороты предвыборная гонка. На сегодняшний день центризбирком зарегистрировал 16 кандидатов на пост президента России. 18 марта 2018 года выборы главы государства. О подготовке к главному событию года — далее.

Сегодня завершился очередной этап предвыборного марафона. Все кандидаты в президенты России от непарламентских партий и самовыдвиженцы собрали необходимое количество подписей граждан в их поддержку и сдали их в ЦИК. Так, партия «Яблоко» в Приморье собрала 1,5 тысячи подписей за Григория Явлинского.

Николай Марковцев, председатель приморского отделения партии «Яблоко»: «Где-то собрали 2,5, где-то 3 собрали, где-то полторы, где-то тысячу, в общем получилось 210 тысяч подписей по стране. То есть с этой задачей мы справились. И вчера, как известно, Григорий Алексеевич Явлинский сдал эти подписи в избирком. Теперь 10 дней эти подписи будут проверять, и потом ЦИК вынесет свой вердикт».

А тем временем штаб по сбору подписей в поддержку Владимира Путина собирает наказы жителей Приморья. Основные обращения — это жилищно-коммунальные, социальные вопросы. Все наказы регистрируются и переправляются в центральный штаб для обработки, где далее с ними будет проводиться работа.

Людмила Михайлова, сотрудник штаба в поддержку кандидата в Президенты В. Путина: «Граждан, конечно, волнует обустройство города Владивостока, в данном случае улица Пушкинская, которую не до конца сделали. Пришел гражданин, который принес огромное обращение от организаций, граждан, жителей, проживающих по оформлению сквера, который был и самой улицы».

Сегодня проголосовать можно на любом избирательном участке не только региона, но и страны. Выбрать его нужно до 12 марта. С 31 января эта услуга доступна во всех многофункциональных центрах региона. Одними из первых ей воспользовалась баскетбольная команда «Спартак-Приморье». В день выборов Президента России, 18 марта, наши земляки будет играть на выезде в Рязани, но это не помешает игрокам отдать свой голос за одного из кандидатов.

Василий Бабайлов, защитник баскетбольного клуба «Спартак-Приморье»: «Это гражданская ответственность и надо выбор делать самим. Поэтому надо обязательно голосовать».

Сейчас по всему Приморью идет формирование избирательных комиссий, в середине февраля начнется агитация кандидатов в СМИ. 17 марта — день тишины и 18 марта главный день этой гонки — выборы главы государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]