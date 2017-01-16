Почти 40 млн рублей направят в этом году на ремонт котельных посёлка Сибирцево

Компания «Живая планета», обеспечивающая теплом посёлок Сибирцево Черниговского района, до 2021 года планирует вложить в ремонт системы теплоснабжения 100 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, компания начала эксплуатацию пяти котельных Сибирцево в конце 2016 года. По словам директора компании Сергея Власенко, всё тепловое хозяйство, взятое на обслуживание, находилось чуть ли не в аварийном состоянии. И многочисленные поломки оборудования на котельных, приводившие к отключению отопления, вызывали справедливое недовольство населения и краевых властей. Самой проблемной оказалась котельная №18. Она построена в 1976 году, её износ составляет 93%. Но именно эта котельная несёт самую большую нагрузку, подавая горячую воду и отопление в 44 многоквартирных дома, школу и детские сады. В прошлый отопительный сезон на этой котельной произошло семь сбоев в работе оборудования – поломка систем золо- и шлакоудаления, дымососов.

При подготовке к нынешнему отопительному сезону «Живая планета» уделила значительное внимание этой котельной, вложив в её ремонт около 12 миллионов рублей. Были заменены три дымососа, электродвигатели, задвижки, трубопроводы, редукторы, выполнена переобмуровка одного из котлов. Эти работы позволили снизить количество аварийных ситуаций – на сегодняшний день их было три.

Как отметил руководитель «Живой планеты», реконструкция котельной продолжится и в этом году – компания намерена вложить в её ремонт более 15 миллионов рублей, а в ремонт всех котельных посёлка – почти 40 миллионов рублей. Всего же на модернизацию теплового хозяйства Сибирцево инвестор планирует направить около 100 миллионов рублей до 2021 года.

При подготовке к следующему отопительному сезону специалисты капитально отремонтируют систему золо-шлакоудаления котельной №18.

Ситуация в коммунальном хозяйстве посёлка Сибирцево находится под контролем краевых властей.

Жителям Сибирцево будет сделан перерасчёт за период, когда в их домах было нарушено теплоснабжение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]