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Вчера, 19:06
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Во Владивостоке вступил в силу приговор в отношении чемпиона мира по панкратиону (видео)

Вступил в законную силу приговор в отношении чемпиона по панкратиону Багамы Никабагамаеву по делу о крупном вымогательстве у предпринимателей. 

 Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на краевую прокуратуру, в октябре 2017 года Ленинский районный суд г. Владивостока провозгласил приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, а именно требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, летом 2013 года фигурант неоднократно высказывал незаконные требования двум предпринимателям (занимавшимся цветочным бизнесом), о передаче ему порядка 6,5 млн. рублей. В случае невыполнения требований имущественного характера злоумышленник угрожал применить к потерпевшим насилие.

Реально опасаясь за свою жизнь, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Во время последней по времени встречи, происходившей в одном из кафе г. Владивостока, фигурант получил от одного их потерпевших денежные средства в размере 100 тыс. рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

С учетом изменений, внесенных в приговор судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда, за совершение указанного преступления фигурант осужден к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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