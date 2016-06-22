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Спасатели проведут тренировку в пещере горы Чандолаз

Спасатели проведут тренировку в пещере горы Чандолаз

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

С 5 по 7 февраля спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы проведут тренировку по горной (спелео) подготовке в пещере «Соляник» горы Чандолаз, расположенной в Партизанском районе. В тренировке примут участие 25 человек.

По словам начальника Приморской краевой поисково-спасательной службы Александра Мартынова, подобные тренировки проводятся ежегодно. «Цель тренировки – практически отработать ведение поисково-спасательных работ в пещерах, горных выработках. Кроме того, спасатели отработают меры и технику безопасности при ведении подобного вида работ», - рассказал Александр Мартынов.

Как сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, тренировка включает в себя теоретическую часть и практическую. Темы занятий по теории – классификация пещер; факторы, действующие в пещерах, и опасности, связанные с ними и другие.

На практике спасатели отработают приёмы индивидуальной техники прохождения пещер; прохождение колодцев, лабиринтов; ориентирование в пещерах. Так же будут отработаны вопросы организации страховки и самостраховки.

Согласно вводной, спасателям предстоит определить место возможного нахождения пострадавших, найти их, определить состояние и оказать первую помощь. Затем транспортировать «пострадавших» на поверхность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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