Во Владивостоке будет восстановлен троллейбусный маршрут №11

Монтаж контактной троллейбусной сети на улице Русской на участке от дома № 76 до дома № 57-б начнется ориентировочно в конце февраля. После завершения всех наладочных работ здесь приступят к восстановлению троллейбусного маршрута № 11.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, вынужденная приостановка движения троллейбусов на маршруте произошла во время капитальных ремонтных работ, которые вели на участке специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» – прошлым летом они укладывали здесь новые трубы. Для этого представители ОАО «Электротранспорт» демонтировали арматуру контактной сети и контактный провод, которые задействованы в движении троллейбусов. Однако после демонтажа это оборудование было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации. Новое оборудование уже закуплено на одном из российских заводов и по железной дороге направляется во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]