В Приморье ищут золото
АО «Дальневосточное ПГО» в этом году планирует провести поисковые работы на семи основных объектах, шесть из которых являются перспективными на обнаружение рудного золота. Геологические исследования пройдут и в Приморье в рамках государственного заказа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Росгеология» – «РГ-информ».
Изучение медно-порфирового с золотом оруденения в пределах Малахитового рудного поля с этого года начнется в Пожарском районе Приморского края. Выявленная на этом участке золото-меднопорфировая минерализация, приуроченная к Химинскому золото-олово-вольфрамоворудному узлу, предполагает после проведения геологоразведочных работ обнаружение здесь месторождения с ресурсами меди не менее 1,3 млн тонн.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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