Проблема обманутых дольщиков Приморья сдвинулась с мертвой точки. Накануне депутаты Законодательного собрания в первом чтении одобрили проект, который может помочь людям, попавшим в трудную ситуацию не по своей воле. Если заброшенное строительство не получается «разморозить», то жертвы мошенничества могут рассчитывать на бесплатное жилье — его с определенной выгодой для себя возведут добросовестные застройщики.

Маленький Миша скоро отпразднует свой первый день рождения, но не у себя дома, а в съемной квартире. Бабушка Галина Глушак хотела бы подарить внукам другую жизнь. Почти десять лет назад, когда дочь еще была студенткой, Галина Владимировна вложились в долевое строительство, взяла однокомнатную в новостройке. И стала жертвой мошенников. До сих пор ее дом не сдан и не заселен.

Галина Глушак, обманутая дольщица: «Ну, вот так вот, вот так вот… Купила, влезла в это строительство, о чем сейчас сожалею. Привезла человека, который сведущий. Посмотрел все документы — вроде бы все соответствовало. Вот-вот сдадут дом. Продала свою квартиру — ту, что мне от предприятия дали. Я была молодым специалистом, 18 лет ждала эту квартиру...»

Компания-застройщик давно обанкротилась, но перед этим успела загубить свой собственный проект. Изначально многоквартирный дом по Кипарисовой, 26 строили высотой в 11 этажей. Галине Глушак как раз обещали апартаменты с мансардой. Однако потом застройщик неожиданно увеличил этажность здания — над уровнем кровли начали одна за одной расти новые квартиры.

Евгений Талов, корреспондент: «В итоге на Кипарисовой, 26 сейчас не достроено 19 этажей. Пытаясь получить свое законное жилье, дольщики заказали экспертизу здания, которая показала: фундамент не рассчитан на такую нагрузку. Чтобы здесь могли без риска для себя жить люди, нужно разобрать на стройматериалы практически половину дома. Кто этим займется и где взять деньги? На эти вопросы эксперты не могут дать ответ».

В итоге без жилья остались 200 семей-дольщиков, и такой дом в Приморье не один — официально их восемь. «Замороженные» новострои стали острой проблемой для края, механизмов помощи людям в такой ситуации до сих пор не существовало. Поэтому со своей собственной инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Будет рассмотрен вопрос, связанный с внесением изменений в законодательство, регулирующее земельные отношения… Позволяющий предоставлять в аренду земельные участки строителям многоквартирных домов. При условии выделения ими части построенных квартир детям-сиротам и обманутым дольщикам».

Новый законопроект уже прошел первое чтение в краевом парламенте. В документе прописано, что участки застройщикам будут выделять из земельного фонда Приморского края по упрощенной процедуре. Без торгов, в формате специального конкурса. Авторы верят, что это сподвигнет приморских предпринимателей вкладывать ресурсы в жилье для обманутых дольщиков. Но работать будут только с добросовестными компаниями.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края, автор законопроекта: «Мы готовим второй законопроект, в котором будет прописана процедура проведения конкурса. Какой застройщик попадает на конкурс — каким требованиям должен соответствовать. Это обязательно застройщик, который будет работать в рамках 214-го ФЗ о долевом строительстве. Сделки обязаны будут все застрахованы в комиссионном фонде государственном».

Депутат Андрей Ищенко и другие авторы законопроекта считают, что судьба обманутых дольщиков Приморья наконец-то может измениться к лучшему. Впереди еще два чтения в Законодательном собрании, однако сейчас эту инициативу поддерживает абсолютное большинство парламентариев, а также те люди, которые лишились своих вложений и жилья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]