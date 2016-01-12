«Вести: Приморье»: Огромные скорости и риск — во Владивостоке прошел чемпионат для отчаянных сноубордистов
Во Владивостоке прошел городской чемпионат по сноуборду в дисциплине слалом-гигант. Этот вид называют спортом для отчаянных. Извилистую трассу 700 метров спортсменам нужно пройти на бешеной скорости. Достигать она может 100 км/ч. Состязались сноубордисты уже после заката солнца. Красивые скоростные спуски рисковых спортсменов, а также все секреты подготовки к состязаниям раскроем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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