«Вести: Приморье. Интервью»: Екатерина Бабенко: Искусство делать добро
«Вести: Приморье. Интервью» с Екатериной Бабенко, поэтом, автором песен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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