"Комсомольские воры" повадились красть машины у жителей Владивостока (фото)

Сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт Управления уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали подозреваемых в серии хищений автотранспорта.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, с марта 2017 года двое жителей города Комсомольск-на-Амуре в возрасте 25 и 26 лет периодически приезжали во Владивосток, где совершали кражи.

В интернете молодые люди выискивали объявления о продаже автомобилей. Интересовались подозреваемые «Тойотами Краун» не старше 2006 года выпуска. Под видом потенциальных покупателей подозреваемые встречались с продавцами, осматривали автомобиль и незаметно меняли ключи, после чего переносили сделку на следующий день и уезжали. Ночью мужчины возвращались и похищали иномарки. Автомобили перегонялись в Хабаровский край, где позже продавались.

По такой схеме подозреваемые похитили пять автомобилей. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 млн рублей.

Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре. Теперь против них возбуждены уголовные дела.

Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения автотранспорта. Подозреваемые заключены под стражу. У сотрудников полиции есть основания полагать, что они причастны и к другим аналогичным преступлениям. Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]