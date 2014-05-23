"Комсомольские воры" повадились красть машины у жителей Владивостока (фото)
Сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт Управления уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали подозреваемых в серии хищений автотранспорта.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, с марта 2017 года двое жителей города Комсомольск-на-Амуре в возрасте 25 и 26 лет периодически приезжали во Владивосток, где совершали кражи.
В интернете молодые люди выискивали объявления о продаже автомобилей. Интересовались подозреваемые «Тойотами Краун» не старше 2006 года выпуска. Под видом потенциальных покупателей подозреваемые встречались с продавцами, осматривали автомобиль и незаметно меняли ключи, после чего переносили сделку на следующий день и уезжали. Ночью мужчины возвращались и похищали иномарки. Автомобили перегонялись в Хабаровский край, где позже продавались.
По такой схеме подозреваемые похитили пять автомобилей. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 млн рублей.
Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства в Комсомольске-на-Амуре. Теперь против них возбуждены уголовные дела.
Один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения автотранспорта. Подозреваемые заключены под стражу. У сотрудников полиции есть основания полагать, что они причастны и к другим аналогичным преступлениям. Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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