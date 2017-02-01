Анонс на 3 февраля

3 февраля во Владивостоке на базе ВГУЭС (ул. Гоголя, 41, ауд. 2903, вход со стороны театра «Андеграунд») в 14.00 пройдет занятие для дачников «Слива: сорта, рекомендуемые для юга Приморья, защита от вредителей и болезней». При себе необходимо иметь паспорт, так как в университете действует пропускной режим.

С 3 февраля во Владивостокском государственном цирке будет проходить бесплатная программа для приморских детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

3 февраля во Владивостоке стартует серия физкультурных мероприятий по поисково-спасательным работам «Режим ЧС» среди школьников города. В этот день ребятам предстоит продемонстрировать свои знания и умения по спортивному туризму. Соревнования состоят из четырех этапов, которые пройдут 3 февраля, а также 3 и 24 марта и 14 апреля. 3 марта ребята пройдут в школе № 2 (улица Толстого, 27) «Школу безопасности».

3 и 4 февраля во Владивостоке состоятся полуфинал и финал для дворовых хоккеистов-любителей – Кубок главы города. Расписание игр турнира по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд: 3 февраля, полуфиналы: ул. Невельского, 31, начало в 10.00, встретятся команды «Викинги» и «Рубин 2003»; ул. Русская, 86, начало в 10.00, встретятся команды «Акулы ВМТП» и «Бриз». 4 февраля, игра за третье место: ул. Русская, 86, начало в 10.00, команды станут известны по итогам субботних игр. Финал: ул. Фанзавод, 18, начало в 11.30, команды станут известны по итогам субботних игр. Вход для зрителей свободный.

3 февраля во Владивостоке на озере Юность (Чан) во Владивостоке состоится первый этап соревнований по дрифту «DSL-Ice 2018». Традиционно участники будут разделены на два класса – Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты). Начало квалификации гонщиков – в 12.00, парных заездов – в 14.00. Вход для зрителей бесплатный.

3 февраля во Владивостоке на территории базы отдыха «Новик Кантри Клаб» на о. Русский пройдет турнир без вратарей «Шлем и краги». Участие бесплатное. Вход для зрителей свободный.

3 февраля во Владивостоке в 19.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится Кубок города по вольной борьбе. Вход для зрителей свободный.

3 февраля в Приморском океанариуме отметят Всемирный день водно-болотных угодий (ветландов).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]