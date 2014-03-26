Владивосток готовится к «Режиму ЧС»

3 февраля во Владивостоке стартует серия физкультурных мероприятий по поисково-спасательным работам «Режим ЧС» среди школьников города. В этот день ребятам предстоит продемонстрировать свои знания и умения по спортивному туризму.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города, в ходе соревнований юные горожане будут решать проблемы спасения, жизнеобеспечения и выживания в смоделированной экстремальной ситуации. Школьники смогут проверить тактическую, физическую и психологическую подготовку к действиям в режиме «ЧС». Соревнования будут состоять из отдельных видов дистанций, моделирующих действия команды в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Соревнования состоят из четырех этапов, которые пройдут 3 февраля, а также 3 и 24 марта и 14 апреля.

Так, 3 марта ребята пройдут в школе № 2 (улица Толстого, 27) «Школу безопасности». На 24 марта запланировано прохождение школьниками в одной из военных частей Министерства Обороны основ военной подготовки. 14 апреля они испытают себя в «Борьбе за живучесть» во Владивостокском морском техникуме.

Штаб мероприятия находится в муниципальном Дворце детского творчества по адресу: Океанский проспект, 43 (остановка транспорта «Покровский парк»).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]