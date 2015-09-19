Ледовый дрифт пройдет во Владивостоке

3 февраля на озере Юность (Чан) во Владивостоке состоится первый этап соревнований по дрифту «DSL-Ice 2018». Традиционно участники будут разделены на два класса – Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В классе Light заезды проводятся в режиме квалификации (одиночный заезд). Каждому пилоту дается три зачетные попытки, после итогов которых объявляется тройка призёров, показавших наиболее высокий результат.

В классе Pro по результатам квалификации (одиночных заездов) формируется сетка парных заездов TOP-16, в которой пилоты расставляются исходя из результатов квалификации. Затем проходят парные заезды на выбывание для выявления победителей. В заездах полуфинала определяются три сильнейших пилота, которые в дальнейшем соревнуются за первое, второе и третье места.

Жителей и гостей города приглашают поддержать спортсменов. Вход для зрителей бесплатный. Начало квалификации гонщиков – в 12.00, парных заездов – в 14.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]