Анонс на 4 февраля

С 4 по 11 февраля во Владивостоке в краевой детской библиотеке (пр-т 100-летия Владивостока, 48) будет проходить фестиваль «Япония от Я до Я». Открытие фестиваля в 12.30.

4 февраля во Владивостоке в 09.00 на базе Краевого дома физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет Кубок города по кудо. В чемпионате примут участие спортсмены в возрасте от 12 лет и старше, не являющиеся золотыми и серебряными призерами Дальнего Востока в этом виде восточных единоборств. Вход для зрителей свободный.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]