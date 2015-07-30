Рубрика «Культура»: Детский эстетический центр ДВГИИ отмечает 25 лет
В рубрике «Культура» — интервью с Татьяной Разувакиной, старшим преподавателем кафедры истории музыки ДВГИИ, руководителем Детского эстетического центра «Мир искусства».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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