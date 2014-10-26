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Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки

Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки

4 февраля на озере Юность (Чан) пройдёт третий этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Вход для зрителей свободный.

Как сообщает  "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края. Соревнования состоятся как среди детей, так и взрослых. Организаторы поделят участников на любителей и мастеров этого вида спорта.

Начало заездов в 12 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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