Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки

4 февраля на озере Юность (Чан) пройдёт третий этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Вход для зрителей свободный.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края. Соревнования состоятся как среди детей, так и взрослых. Организаторы поделят участников на любителей и мастеров этого вида спорта.

Начало заездов в 12 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]