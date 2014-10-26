Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки
4 февраля на озере Юность (Чан) пройдёт третий этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Вход для зрителей свободный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края. Соревнования состоятся как среди детей, так и взрослых. Организаторы поделят участников на любителей и мастеров этого вида спорта.
Начало заездов в 12 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.01.2018 Анонс на 14 января
-
14.01.2018 В воскресенье во Владивостоке состоятся мотогонки на льду
-
24.07.2016 Во Владивостоке пройдет 3 этап чемпионата Drift Street Legal
-
04.07.2015 На «Змеинке» пройдет третий этап чемпионата Владивостока по кольцевым автогонкам
-
16.05.2015 Во Владивостоке пройдет первый этап открытого чемпионата города по автомодельному спорту
-
26.10.2014 На картодроме «Змеинка» пройдёт пятый этап открытого чемпионата Владивостока по кольцевым автогонкам
Добавить комментарий