Второй мультиплекс цифрового телевидения запустят во всех районах Приморья осенью

У жителей муниципалитетов Приморья появится доступ к 20 каналам цифрового телевещания после запуска второго мультиплекса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня в большинстве муниципалитетов края транслируется первый мультиплекс. Это 10 телеканалов – 1 канал, Россия1, Россия Спорт, Россия Культура, Россия24, Петербург 5 канал, НТВ, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ-Центр – и три радиоканала.

Во второй мультиплекс входят РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, НТВ Спорт Плюс, Звезда, МИР, ТНТ, МУЗ ТВ. С просьбой помочь в подключении второго мультиплекса к главе региона обратилась жительница Ольгинского района Наталья Крамаренко во время визита Андрея Тарасенко в Ольгинский район.

По словам директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Ильи Красильникова, второй мультиплекс станет доступен жителям всех районов края осенью 2018 года. Оборудование уже установлено и протестировано. Осталось решить организационные вопросы с телеканалами.

Житель Приморья Алексей Серов пожаловался Андрею Тарасенко на то, что не во всех поселках Ольгинского района есть сотовая связь, а там, где есть, она не всегда стабильная.

Глава региона поручил профильному департаменту в ближайшее время организовать совещание с руководителями региональных представительств мобильных компаний и Ростелекома, чтобы решить этот вопрос с операторами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]