В Приморской картинной галерее открылась выставка московского художника Анастасии Архиповой. Ее акварели уже демонстрировались на фестивале «Лето на Русском», но всего три дня. По многочисленным просьбам зрителей, коллекция экспонируется снова.

Это уже третий проект Приморской картинной галереи совместно с Московской художественно-промышленной академией имени Строганова. Ее мастера уже показывали приморцам свой художественный текстиль, экспериментальную живопись. На этот раз - книжная иллюстрация, акварели Анастасии Архиповой. Выпускница Строгановки, теперь доцент, она выросла в семье художников. К диплому уже выпустила книжку «Принцесса на горошине», с гигантским для молодой художницы тиражом в 5 миллионов экземпляров.

Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи: «Ее иллюстрации отличаются тонкостью, переживанием, рисунком кропотливым. Это очень подкупает. Потому что каждый художник-иллюстратор по-своему прочитывает произведение, но Анастасия Архипова такой иллюстратор классический, с замечательной школой, которую дала ей Строгановская академия».

Мир сказки пленил ее раз и навсегда. Героев Андерсена многие читатели помнят именно по ее рисункам: «Стойкий оловянный солдатик, «Дюймовочка», «Снежная Королева». В 1985 году немецкое издательство заказало русской художнице иллюстрации к сказке братьев Гримм «Счастливый Ганс». С этого момента творчество Анастасии Архиповой стало популярным не только в России. Ее книжная графика издается в Европе, США, Бразилии, Китае.

Светлана Руснак, заместитель директора Приморской картинной галереи: «Художник книги — это особый человек. Он очень много читает, очень много изучает эпоху. Анастасия Ивановна на встрече творческой, когда была гостем в нашем городе, как раз рассказывала, что 90 процентов времени — это изучение литературоведческих произведений о самом авторе, а затем изучение эпохи. Быт, нравы, цвет обоев, мебель, фактура — это все тщательно изучается».

Работая над этой выставкой, сотрудники галереи заново открыли для себя знакомые произведения. Акварели Анастасии Архиповой завораживают, и многие зрители захотят прочитать то, о чем так подробно пишет она своей тончайшей кистью. Почему грустит «Великан-эгоист» Оскара Уайльда и что происходит в рождественской повести Чарльза Диккенса. Виртуозный рисунок делает сказку зримой, а художник превращается в соавтора писателя. Выставка будет работать всего месяц, в программе — экскурсии и литературные квесты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]