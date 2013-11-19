Новые школьные автобусы передали в Красноармейский район Приморья

Два новых автобуса марки ГАЗ для перевозки школьников Красноармейского района передал в муниципалитет вице-губернатор Приморья Константин Межонов в четверг, 1 февраля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в Приморье автобусы марки ГАЗ уже переданы в школы сёл Новопокровка и Лукьяновка. В ближайшее время будут переданы автобусы ещё четырем муниципалитетам. Этот транспорт поступил в край по федеральной программе. В бюджете Приморского края также предусмотрены средства на покупку дополнительных автобусов. Также достигнуты договоренности с некоторыми предприятиями, работающими на территории региона, которые помогут с покупкой транспорта.

В администрации края отметили, что в этом году планируется заменить школьный транспорт, срок эксплуатации которого достиг 10 лет.

«Это необходимо делать с точки зрения безопасности. Также планируем решить вопросы по ряду учреждений дополнительного образования, по центрам содействия семейному устройству и коррекционным школам-интернатам», – заявил вице-губернатор Константин Межонов.

Отметим, новые школьные автобусы, переданные в муниципалитет, соответствуют ГОСТу. Каждый автобус оборудован системой «ГЛОНАСС» и тахографами. Для обеспечения дополнительной безопасности в автобусах имеются устройства, не позволяющие тронуться при открытой или плохо закрытой двери, а также установлен ограничитель скорости 60 км/ч. Вместимость каждого автобуса – 19 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]