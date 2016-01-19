Электричество по расписанию. Жители микрорайона Угловое в Артемовском городском округе страдают от постоянных отключений света и скачков напряжения. В последний раз без электричества, а вместе с тем и без отопления, артёмовцы остались на целую ночь. Это время могло стоить жизни инвалиду, чья жизнь напрямую зависит от медицинских электроприборов.

Особенно остро перебои с электричеством ощущают в этом доме. Уже три года после автомобильной аварии жизнь Евгения Гольника поддерживают медицинские аппараты, которые работают от электричества.

- Называется хирургический отсасыватель, без него мы, к сожалению, не можем. Им мы высмаркиваемся, им мы чистим трахеостому, им мы убираем с трахеи слюну, которая не должна идти в легкие. Вот от него мы пока не можем никак оторваться.

Ежедневно этот хирургический прибор используют около 10 раз. На случай отключения энергии в семье есть аккумулятор. Но и его хватает всего на пару часов. Кроме того, чтобы накормить сына, Наталья Гольник перемалывает все продукты блендером. Но из-за перепада напряжения вечером он часто не работает.

Наталья Гольник, жительница г. Артём: «Самая страшная ночь была с 26-го на 27-е. Когда в 10 вечера выключили и в 10 утра включили. 11 градусов было, мы замерзали».

Вместо положенных 220 вольт в дома артёмовцев поступает не больше 180-ти. Из-за скачков напряжения у жителей микрорайона Угловое уже сгорело с десяток бытовых приборов, постоянно мигает свет, а иногда его и вовсе отключают. Кроме того, практически все дома отапливаются от электросети, а новые постройки появляются здесь одна за другой. И все они подключены к единственной трансформаторной подстанции, которая принадлежит «Оборонэнерго».

Ксения Васильева, жительница г. Артём: «На КТПН, со слов «Оборонэнерго», подключено больше потребителей, чем оно может позволить по технических характеристикам. Однако по законодательству они не имею права отказать».

Жители Артема уже несколько месяцев пишут письма и жалобы в энергетическую организацию, администрацию города, главе Приморья и в прокуратуру. Внимание на проблему обратили только после того, как артёмовцы остались без электричества на всю ночь.

Павел Гричановский, прокурор г. Артёма: «Было собрано оперативное совещание с представителями «Оборонэнерго», ПАО «ДЭК», военной прокуратурой и администрацией Артемовского городского города. На данной оперативном совещании «Оборонэнерго» нас заверил, что к пятнице они установят дополнительный источник энергоснабжения, и напряжение восстановится».

Новую трансформаторную подстанцию уже начали устанавливать. С ней электричество в дома жителей Углового должно поступать бесперебойно и в полном объеме. Проверить, так ли это артёмовцы, смогут уже в эти выходные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]