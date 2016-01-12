По упрощенному визовому режиму в Приморье въехали свыше 4 тысяч иностранцев

С начала августа 2017 года граждане 18 государств могут въехать через пункты пропуска государственной границы Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, по новому упрощенному визовому режиму (электронной визе). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

По электронной визе можно приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта. С 1 августа 2017 года по электронной визе можно въехать в Российскую Федерацию через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

По упрощенному визовому режиму в Свободный порт Владивосток приезжают туристы и представители бизнес-сообщества. Отметим, с начала реализации программы заявки на получение электронной визы подали более 7 тысяч граждан. По упрощенному визовому режиму в Приморье въехали свыше 4,7 тысяч иностранцев из 14 стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]