Строительство моста в село Кроуновка в Приморье идёт по графику

Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе приступили к бурению опор. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

Сейчас строители разобрали старый аварийный мост, сняли плодородный растительный слой, отсыпали площадки под буровую установку и подходы к мосту. Приступили к бурению скважин под опоры нового моста..

Для жителей села Кроуновка строительство нового моста взамен поврежденного тайфуном «Гони» – долгожданное событие.

Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка строители должны к декабрю 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]