Строительство моста в село Кроуновка в Приморье идёт по графику
Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе приступили к бурению опор. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.
Сейчас строители разобрали старый аварийный мост, сняли плодородный растительный слой, отсыпали площадки под буровую установку и подходы к мосту. Приступили к бурению скважин под опоры нового моста..
Для жителей села Кроуновка строительство нового моста взамен поврежденного тайфуном «Гони» – долгожданное событие.
Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка строители должны к декабрю 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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