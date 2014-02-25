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Во Владивостоке прошел митинг солидарности с олимпийцами России (фото)

Во Владивостоке прошел митинг солидарности с олимпийцами России (фото)

В субботу, 3 февраля, во Владивостоке на центральной площади города прошел митинг в поддержку российских спортсменов в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. Несмотря на холодную погоду, на площади собралось несколько тысяч людей. Участником мероприятия стал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко.

Митингующие пришли с флагами различных организаций – спортивных федераций Приморья, хокккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба "Луч-Энергия", баскетбольного "Спартака-Приморье", волейбольной "Приморочки". В руках людей плакаты в поддержку российских спортсменов.

Митинг-концерт стал частью общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которые будут выступать на Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Сегодня подобные митинги пройдут в разных городах страны. Как известно, международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх из-за допингового скандала с российскими спортсменами. Поэтому на XXIII Зимних Олимпийский играх спортсмены из России выйдут под нейтральным флагом и без государственной символики.

Российским спортсменам и сопровождающим их лицам на зимней Олимпиаде в Пхенчхане запрещено демонстрировать герб, петь гимн и размахивать российским флагом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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