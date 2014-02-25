Во Владивостоке прошел митинг солидарности с олимпийцами России (фото)
В субботу, 3 февраля, во Владивостоке на центральной площади города прошел митинг в поддержку российских спортсменов в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. Несмотря на холодную погоду, на площади собралось несколько тысяч людей. Участником мероприятия стал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко.
Митингующие пришли с флагами различных организаций – спортивных федераций Приморья, хокккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба "Луч-Энергия", баскетбольного "Спартака-Приморье", волейбольной "Приморочки". В руках людей плакаты в поддержку российских спортсменов.
Митинг-концерт стал частью общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которые будут выступать на Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Сегодня подобные митинги пройдут в разных городах страны. Как известно, международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх из-за допингового скандала с российскими спортсменами. Поэтому на XXIII Зимних Олимпийский играх спортсмены из России выйдут под нейтральным флагом и без государственной символики.
Российским спортсменам и сопровождающим их лицам на зимней Олимпиаде в Пхенчхане запрещено демонстрировать герб, петь гимн и размахивать российским флагом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.02.2018 Спортивный арбитражный суд восстановил права спортсменов России на Олимпиаду в Корее
-
31.01.2018 Приморцы провели акцию в поддержку российских олимпийцев
-
26.01.2018 Приморские спортсмены выйдут на митинг протеста против действий МОК
-
26.01.2018 Приморцы митингом поддержат российских спортсменов перед Олимпиадой в Пхенчхане
-
03.11.2014 День народного единства отметят в каждом районе Приморья
-
25.02.2014 Приморцы болели за российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи
Добавить комментарий