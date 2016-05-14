«Азия за неделю»: Дворец Высокой Чистоты, клонирование обезьян и мороженое для пекинцев
«Азия за неделю»: Дворец Высокой Чистоты, клонирование обезьян и мороженое для пекинцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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