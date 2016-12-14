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«Голосование» на дороге стало роковым для приморца

«Голосование» на дороге стало роковым для приморца

Фото: Mogilove.com

ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Приморье.

В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о том, что автомобиль сошел с дороги в районе 30 км Барабаш— Приморский—Перевозное—Безверхово (поворот на бухту Нарва). На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 31-летний водитель «Ниссан Датсун» двигался со стороны села Перевозное в направлении бухты Нарва. При прохождении 30 км автодороги Барабаш—Приморский—Перевозное—Безверхово он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир автомобиля — неустановленный мужчина, которого водитель узнал в день ДТП, согласившись его подвезти.

На момент происшествия водитель «Ниссан Датсун» был пьян, стаж его вождения составил 14 лет, срок действия удостоверения на право управления транспортным средством истек, однако мужчина не заменил его.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Фото — УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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