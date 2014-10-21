Материальную помощь получит семья приморского моряка с судна «Востока»

Семье жителя Приморья Евгения Евсеева, находившегося на исчезнувшем в Японском море промысловом судне «Восток», выплатят материальную помощь из резервного фонда Приморского края.

Оказать материальную помощь семье приморца Евгения Евсеева до завершения поисковых работ распорядился врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, из резервного фонда близким моряка будет направлен миллион рублей.

Напомним, рыболовецкое судно «Восток» подало сигнал аварийного радиоприбора 25 января. Судно принадлежит ООО «ДВ-флот» города Невельск (Сахалин). На судне находится 21 человек. Один из них – житель Приморского края.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа «горячей линии» по ходу спасательной операции в Японском море. Номер телефона «горячей линии»: 8 (423) 239-99-99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]