В Находке в ДТП погиб пешеход
В Находке в районе дома №221 на улице Шоссейная в ДТП погиб пешеход.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» находился 58-летний мужчина. Водитель двигался со стороны улицы Шевченко в направлении села Екатериновка. Погибший переходил проезжую часть в неустановленном месте, в районе дома № 221 на улице Шоссейная. Возраст мужчины-пешехода 47 лет.
На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота» составил 40 лет, к административной ответственности в 2017 году мужчина не привлекался.
На месте происшествия сотрудники полиции выявили ряд замечаний в содержании улично-дорожной сети, в том числе отсутствие освещения. По данному факту составлен административный материал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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