В Находке в ДТП погиб пешеход

В Находке в районе дома №221 на улице Шоссейная в ДТП погиб пешеход.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» находился 58-летний мужчина. Водитель двигался со стороны улицы Шевченко в направлении села Екатериновка. Погибший переходил проезжую часть в неустановленном месте, в районе дома № 221 на улице Шоссейная. Возраст мужчины-пешехода 47 лет.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота» составил 40 лет, к административной ответственности в 2017 году мужчина не привлекался.

На месте происшествия сотрудники полиции выявили ряд замечаний в содержании улично-дорожной сети, в том числе отсутствие освещения. По данному факту составлен административный материал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]