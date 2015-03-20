Отделение реанимации открылось после капитального ремонта в больнице Дальнегорска

Отделение анестезиологии и реанимации открылось после капитального ремонта в Дальнегорской центральной городской больнице. С конца прошлой недели обновленное отделение уже принимает и спасает пациентов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, средства на проведение работ лечебное учреждение получило из краевого бюджета.

В прошлом году больница получила более 10 миллионов рублей. На эти средства выполнен капитальный ремонт всего отделения: сделана перепланировка, появились отдельные палаты, в том числе – для инфекционных больных и палата пробуждения после наркоза.

Отделение полностью обновилось и внешне – здесь заменили сантехнику и электрику, а также старые окна и двери – на новые пластиковые. Благодаря экономии на торгах около 1,4 миллиона рублей удалось полностью отремонтировать систему отопления в левом крыле здания.

Помимо средств краевого бюджета больница смогла изыскать собственные финансы. Чуть более 1 миллиона рублей администрация учреждения выделила на ремонт системы холодного водоснабжения в здании.

В этом году больница Дальнегорска получит ещё и санитарный автомобиль для скорой медицинской помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]