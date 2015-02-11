Анонс на 6 февраля

6 февраля в 18.30 в театре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – мелодрама-детектив в двух действиях по пьесе В. Павлова «Русская рулетка (женский вариант)».

6 февраля в 11.00 во владивостокском ресторане Zuma – интервью с лучшими шеф-поварами России и мира, которые устраивают ужин в честь 7-летия ресторана Zuma.

6 февраля – Международный день бармена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]