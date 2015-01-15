Водопроводные трубы заменят на острове Русский в Приморье

Металлические водопроводные трубы в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский заменят на полимерные.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, студенты ДВФУ пожаловались врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко на неудовлетворительное качество воды. Глава региона дал поручение своему заместителю Гагику Захаряну совместно с руководством университета решить данный вопрос.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, из-за повышенного содержания кислорода в подаваемой на кампус воде, металлические трубы здесь быстро износились. В опреснённой воде уровень кислорода повышенный, что способствует быстрой коррозии металла. Такая вода использовалась в кампусе до августа 2017 года, пока не был введён в строй водовод с материковой части Владивостока. Сейчас вода на остров подаётся в соответствии со всеми нормами. Для повышения ее качества необходимо заменить четыре километра металлических труб на полимерные, которые бы не подвергались коррозии.

Как отметили в компании АО «ДВЭУК», которая эксплуатирует объекты теплосетевого хозяйства на острове Русский, в том числе комплекс зданий кампуса ДВФУ в бухте Малый Аякс, предварительно проработан вопрос о замене изношенных металлических труб на современные нержавеющие трубы с предустановленной изоляцией. В настоящее время разрабатывается проектная документация и уточняется стоимость предстоящих работ с учетом последующего благоустройства территории.

К августу все ремонтные работы, промывка, дезинфекция, а также благоустройство территории после перекладки водовода, должны быть завершены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]