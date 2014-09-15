Еще 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней установят в Приморье
В преддверии выборов Президента РФ в Приморье дополнительно установят 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
По информации Избирательной комиссии Приморского края, с учетом нового оборудования в день выборов в Приморье будут задействованы почти 150 КОИБ.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, КОИБ представляет собой аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством. Например, на подключённый к нему принтер может выводиться протокол избирательной комиссии.
Отметим, для обеспечения легитимности и прозрачности процедуры выборов Избирательной комиссией Приморского края подписаны соглашения о подготовке общественных наблюдателей с ректорами вузов, Приморским краевым советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Ассоциацией юристов Приморского края, региональным отделением движения «Матери России» и одной из самых многочисленных общественных организаций Приморья – Федерацией профсоюзов Приморского края.
Напомним, в Приморье в день выборов 18 марта 2018 года будут открыты более 1300 избирательных участков, и практически на каждом из них будет установлено видеооборудование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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