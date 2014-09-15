Новости Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:22
  0

Еще 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней установят в Приморье

Еще 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней установят в Приморье

В преддверии выборов Президента РФ в Приморье дополнительно установят 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

По информации Избирательной комиссии Приморского края, с учетом нового оборудования в день выборов в Приморье будут задействованы почти 150 КОИБ.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, КОИБ представляет собой аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством. Например, на подключённый к нему принтер может выводиться протокол избирательной комиссии.

Отметим, для обеспечения легитимности и прозрачности процедуры выборов Избирательной комиссией Приморского края подписаны соглашения о подготовке общественных наблюдателей с ректорами вузов, Приморским краевым советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Ассоциацией юристов Приморского края, региональным отделением движения «Матери России» и одной из самых многочисленных общественных организаций Приморья – Федерацией профсоюзов Приморского края.

Напомним, в Приморье в день выборов 18 марта 2018 года будут открыты более 1300 избирательных участков, и практически на каждом из них будет установлено видеооборудование. 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря