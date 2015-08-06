Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии летчика из Приморья

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии. Жизнь российского летчика оборвалась 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб.

«Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами.

Горько сознавать, что мы навсегда потеряли блестящего офицера, патриота России, защитника Родины. На таких людях во все времена держится наша страна. Это огромная утрата не только для родных Романа Филипова, но и для всех нас. Мы будем помнить нашего земляка».

Напомним, 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В неравном бою с террористами пилот погиб. Со словами "Это вам за пацанов" Роман Филипов подорвал гранатой себя и нескольких боевиков.

Фото с сайта "Медвежий угол"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]