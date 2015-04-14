По всей России прошли митинги в поддержку спортсменов, которые поехали на зимние Олимпийские игры в корейский Пхенчхан. Владивосток также не остался в стороне.

Ни сильный ветер, ни обжигающий мороз — ничто не смогло помещать приморцам выйти поддержать своих олимпийцев. На центральной площади собрались более 4 тысяч человек.

- Желаю великих побед, свершений. И чтоб завоевали все «золото»!

- Победы и удачи!

- Мы баскетболисты «Спартака-Приморье» мы поддерживаем наших ребят! И желаем им удачи.

- Пожелаем удачи! Чтобы Россия была в их сердце. И когда стояли на пьедестале — пели свой гимн!

Сотни флагов и транспарантов. Поддержать российских атлетов пришли горожане и профессиональные спортсмены. Они как никто понимают, насколько тяжело будет нашим ребятам на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

Виталий Оботин, семикратный чемпион Сурдлимпийских игр: «Любые соревнования всегда — это был праздник! А не то, что сейчас вмешались и удалили наших спортсменов. Причем удалили самых именитых и титулованных. Именно со сборных России».

Оксана Литвиненко, председатель правления федерации шорт-трека Приморского края: «Спортсмен — это образ жизни! Спортсмен готовится к этому событию, как минимум, четыре года. Это все жизнь его».

Абдула Дзайбулаев, житель г. Владивосток: «Я сам спортсмен! Я всегда тренируюсь и выступаю за Россию. Почему они делают так, что мы не можем выступать под флагом нашим?»

Отобрали наш флаг, наш гимн. Лишили нашу сборную сильнейших атлетов. Но всё равно эта акция во Владивостоке и такие же по всей стране наглядно показывают единство людей и говорят о гордости за наших спортсменов. А еще — об уверенности в том, что, несмотря на все препоны, они обязательно вернутся с победами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]