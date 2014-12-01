Более десяти коммунальных аварий устранили в Приморье за сутки
Из-за погодных условий аварийные бригады Приморья работают в усиленном режиме.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, за минувшие сутки коммунальщики устранили 11 нарушений водо-, тепло- и электроснабжения городов и посёлков Приморья. Отключения воды, света и тепла были в Артёме, Владивостоке, Находке, Шкотовском, Хасанском, Тернейском районах. Практически все сбои были оперативно устранены.
В настоящее время в селе Полтавка Октябрьского района ликвидируют порыв водопровода, а посёлке Светлая Тернейского района устраняют поломку на электроподстанции.
Из-за ветреной погоды увеличивается количество аварий на электросетях. Перехлёсты, обрывы проводов – наиболее частые причины отключений.
Для оперативного устранения технологических нарушений в крае создано около 850 аварийных бригад, имеющих всё необходимое оборудование и технику.
Также на котельных Приморья создан запас топлива более чем на 30 дней работы. Сейчас на складах находится почти 45 тысяч тонн мазута, ещё более 16 тысяч тонн топлива находится в пути.
В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер.
С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно ознакомиться здесь. Телефон Единой службы спасения – 112.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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