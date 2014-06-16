«Почетных доноров России» в Приморье стало больше

Торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков «Почетный донор России» прошло в понедельник, 5 февраля, в администрации Приморского края. Этого звания удостоены 64 жителя Приморья. Знаки отличия вручил края вице-губернатор Павел Серебряков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Нынешние почетные доноры – это люди самого разного возраста и профессий. География донорского движения в Приморье простирается от Дальнегорска до Находки. Наибольшее количество доноров проживает во Владивостоке.

Отметим, что в последнее время приморцы стали активными участниками акций по сдаче крови. В неделю краевая станция переливания крови принимает от 500 до 700 человек. Сегодня в Приморье нет проблемы с донорской кровью. Доноры проявляют активность, их количество ежемесячно увеличивается.

В этом году Приморский край вместе с другими девятью регионами России вошел в число участников федерального проекта «Я Твой Донор», который поддерживает Президент России Владимир Путин. Реализация проекта начнется в Приморье уже в марте. Сейчас в Приморском крае проживают более 5,3 тысяч жителей, которые имеют звание «Почетный донор». Помимо знаков отличия, звание «Почетный донор России» дает еще и льготы. Для таких людей предусмотрено внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная денежная выплата в размере 13 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]