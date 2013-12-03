2,5 кг конопли изъяли у приморца транспортные полицейские
Транспортные полицейские в Находке направили в суд уголовное дело в отношении приморца по факту незаконного хранения 2,5 кг конопли.
В рамках расследования уголовного дела стражи правопорядка провели обыск по месту жительства обвиняемого, где изъяли 26 кустов дикорастущей конопли общим весом 2,5 кг, что является крупным размером. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
Подозреваемый рассказал, что наркосодержащее растение использовал для изготовления смеси табака с каннабисом для личного потребления.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2018 Житель Находки пойдет под суд за наркоторговлю
-
27.07.2016 Полицейские изъяли 100 кустов манчьжурской конопли у жителя Приморского края
-
19.07.2016 Полицейские изъяли на огороде жителя Приморья 144 куста манчьжурской конопли
-
30.06.2015 Полицейские в Артеме изъяли на огороде местного жителя 280 кустов конопли
-
13.01.2015 В Артеме транспортные полицейские изъяли у приморца более килограмма марихуаны
-
03.12.2013 Очередного наркоторговца задержали транспортные полицейские Уссурийска
Добавить комментарий