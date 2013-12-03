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2,5 кг конопли изъяли у приморца транспортные полицейские

2,5 кг конопли изъяли у приморца транспортные полицейские

Транспортные полицейские в Находке направили в суд уголовное дело в отношении приморца по факту незаконного хранения 2,5 кг конопли.

В рамках расследования уголовного дела стражи правопорядка провели обыск по месту жительства обвиняемого, где изъяли 26 кустов дикорастущей конопли общим весом 2,5 кг, что является крупным размером. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Подозреваемый рассказал, что наркосодержащее растение использовал для изготовления смеси табака с каннабисом для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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