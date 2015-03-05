Флористы Владивостока взбунтовались и требуют устранить бардак на 8 Марта, а именно — нелегальную торговлю цветами с автомобилей. Причем законные продавцы уверяют, что цены в дни праздников у них не выше «уличных», а вот убытки огромны.

Хрупкая красота с тонким ароматом. Подарок, который всегда вызывает улыбку. Розы, тюльпаны, лилии. Букетик цветов на праздник ждет, пожалуй, каждая представительница прекрасного пола.

- Ни один праздник не обходится без цветов. Вот такие маленькие букетики мы делаем для девочек!

Но эти горы цветов владивостокцев не радуют. В 2017-ом, как и в предыдущие годы, краевой центр в канун празднования 8 Марта превратился в один сплошной базар. Вдоль обочин — десятки машин: легковушки, грузовики и даже рейсовые автобусы заполненные цветами. И вся эта торговля велась незаконно. Легальные продавцы понесли убытки. Город сковали пробки. К тому же еще и товар был сомнительного качества.

Анна Кольцова, генеральный директор студии цветов: «На 8 Марта мы пытаемся поддерживать приморских производителей. Всё это время цветок хранится в специальных холодильниках, где температура 4—6 градусов. А цветы в машинах — они примораживаются».

Сейчас официальные флористы Владивостока объединились. Запустили петицию в адрес Думы города, требуют ввести запрет на уличную торговлю цветами 8 Марта.

Наталья Власова, частный предприниматель: «Люди занимаются незаконным предпринимательством. Бездействие властей нас возмущает. С машин берется штраф в 500 рублей. Товар не изымается. Машины не убираются. Люди стоят из года в год. Передают по соцсетям, что это выгодно».

Анна Величко, генеральный директор салона цветов: «Это проблема не только Владивостока, а всего Дальнего Востока. Это проблема и в Артеме, и в Арсеньеве… И в Хабаровске».

Поддержала законных предпринимателей и бизнес-омбудсмен Приморья. Говорит, выход из ситуации есть.

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: «Эта ситуация решаема. Если, первое, будут созданы условия для ведения легального бизнеса, второе, воля и желание власти, чтобы прекратить незаконную торговлю и третье, население должно понимать, что необходимо поддерживать законных предпринимателей».

Мария Ежевская, корреспондент: «По словам омбудсмена, заработать на улице законно в дни праздников не сложно. Нужно лишь оформить патент, на месяц. И тогда проверки полиции не страшны. А 8 Марта 2018-го они обязательно будут».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]