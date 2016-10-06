В Приморье впервые в истории края пройдет фестиваль хоккея

С 9 по 11 февраля во Владивостоке пройдет первый в истории Приморский фестиваль хоккея. Событие состоится на льду «Фетисов Арены», гостей фестиваля ожидают многочисленные сюрпризы: соревнование на Кубок «Адмирала», свободные катания, ярмарка спортивной атрибутики, а также матчи «Адмирала» и «Тайфуна», сообщает «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу КХ «Адмирал»

В день открытия Приморского фестиваля хоккея стартует турнир «Кубок «Адмирала» среди любительских команд. Участие в нем примут четыре спортивных коллектива: «СССР», «Уссурийск», «Барс» и «Акулы ВМТП». Каждый день они будут проводить по два матча.

Кроме того, в фестивальные дни на льду «Фетисов Арены» выступят и профессионалы. Так, в пятницу, 9 февраля, и в субботу, 10 февраля, болельщики смогут увидеть товарищеские матчи между «Адмиралом» и «Сахалином». Начало встреч запланировано на 19:00 и 17:00 соответственно.

11 февраля в 15:00 здесь же проведут матч регулярного чемпионата МХЛ приморский «Тайфун» и «Красная Армия» из Москвы.

Кроме того, на протяжении всех трех фестивальных дней на арене будут работать игровые зоны и точки питания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]