Житель Владивостока продал украденный судовой ротор турбины за 8 тысяч рублей

Сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте задержали 35-летнего горожанина, подозреваемого в хищении с находящегося на техобслуживании теплохода «Радуга».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции, подозреваемый похитил из каюты механиков, с которыми проживал, судовой ротор турбины с дизель генератора. Украденное подозреваемый продал неизвестному за восемь тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Следователи Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте возбудили уголовное, теперь фигуранты грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]