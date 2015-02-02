Анонс на 7 февраля

7 февраля в 16.00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС откроется выставка Виктора Убираева «Храм и мастерская» (живопись). Вход бесплатный, для посещения университета и его выставочных залов в бюро пропусков (ВГУЭС, ост. «Студенческая») необходимо предъявить паспорт.

7 февраля в 18.30 в Приморском краевом драмтеатре имени М. Горького (ул. Светланская, 49) – пьеса Г. Горина в двух действиях по произведениям Шолом-Алейхема «Поминальная молитва».

7 февраля в 19.00 в FESCO Hall (ул. Верхнепортовая, 38)– спектакль «Мастер и Маргарита».

7 февраля в 19.00 на приморской сцене Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – опера Н. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».

7 февраля - День российского бизнес-образования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]