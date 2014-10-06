Подготовка к строительству виадука в районе аэропорта Владивостока начнется в этом году

Подготовка к строительству 40-метрового пешеходного моста на подъезде к аэропорту Владивостока начнется в 2018 году. Новый объект обойдется бюджету Приморья в 71,3 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в 2018 году будет подготовлена проектная документация и проведены инженерные изыскания. На это направлено более 2 миллионов рублей. Непосредственно строительство виадука запланировано на 2022-2023 годы. На эти работы в краевом бюджете предусмотрено более 69 миллионов рублей. Новый виадук поможет сделать движение по скоростной трассе более удобным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

В этом году администрации края готовится также заключить контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию дороги Осиновка – Рудная Пристань на участке с 341-й по 349-й километр, реконструкцию трех мостовых переходов на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и строительство мостового перехода на дороге Хабаровск – Владивосток – Губерово. Помимо этого начнутся проектно-изыскательские работы по строительству разворотов в районе поселка Трудовое дороги А-370 «Уссури» и реконструкции четырех мостовых переходов на дороге Артем – Находка – порт Восточный.

К концу года планируется строительство около 10 километров автодорог и трёх новых мостов.

Будет построена автомобильная дорога вдоль границ земельных участков «РусАгро-Приморье». Еще одна новая автодорога свяжет границы земельных участков предприятия с дорогами регионального значения.

Кроме того, в 2018 году планируется завершить строительство примыкания к автодороге поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз – Седанка.

Продолжится реконструкция автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке с 13-й по 20-й километр. Весной будет заключен контракт, чтобы строители начали работы в мае. Сдача объекта планируется на следующий год. Также в крае продолжается строительство второго участка автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке с 18-й по 40-й километр.

Сотрудники АО «Примавтодор» уже приступили к строительству мостов через реки Кроуновка и Крыловка. Мост через реку Литовка на дороге Артем – Находка – порт Восточный начнут строить весной этого года. Мост через Кроуновку будет достроен в конце 2018 года, остальные – в 2019 году. Также в 2018 году планируется завершить строительство моста через реку Мельгуновка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]